«العليا للفيروسات»: كلما كان هناك تطورا علميا كلما اكتشفنا سلالات جديدة لكورونا

قالت الدكتورة وجيدة انور، الأستاذة بكلية الطب بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه كلما كان هناك تطورا وتقدما في التكنولوجيا، خاصة المتعلقة بالبحث العملي والفيروسات، كلما يكون هناك اكتشاف للسلالات وطفرات مختلفة لها، نظرا لاتساع قاعدة البحث والاستكشاف للطفرات بمختلف أنواعها، مضيفة أن قديما لم تكن هناك تكنولوجيا تبحث عن طفرات جديدة، موضحة أن التكنولوجيا ساهمت في اكتشاف الطفرات.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي والتقدم سيسهم أيضا في اكتشاف الحلول والعلاج للمرض، مؤكدة أنه لم توجد حتى الآن أي تقارير أو دراسات علمية تثبت وجود طفرات جديدة ضارة لفيروس كورونا في مصر أو وجود سلالات للمرض، مناشدة أن التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خير وقاية من الإصابة بالمرض.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وإجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت و الأيدي، من خلال غسلها بالماء و الصابون و تطهيرها بالدخول أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة وخارج المنزل قبل لمسها بالعنف أو العين.

وأكدت عضو العليا للفيروسات التنفسية أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالتغذية الجيدة والإكثار من الخضروات والفواكه والمشروبات الطبيعية المحفزة للمناعة الجسم، والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض المرض للمرض، وعدم أخذ أي أدوية أو مضادات حيوية دون الرجوع إلي الطبيب المختص، وتجنب الإفراط فيها منعا لحدوث أي مضاعفات.