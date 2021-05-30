محور عمرو بن العاص.. شريان مروري جديد لمواجهة الاختناقات بالجيزة

وضعت محافظة الجيزة خطة شاملة لمواجهة الاختناقات المرورية بعدد من البؤر الساخنة بالمحافظة، وذلك لإنشاء محاور حركة تساهم فى إحداث سيولة مرورية ولمواجهة التوسعات العمرانية والربط مع المدن الجديدة التى تنفذها الدولة منها مخطط تطوير محور عمرو بن العاص.

طول محور عمرو بن العاص

- محور عمرو بن العاص يقع بنطاق حى الهرم وسيصل طوله الكلى إلى 4 كيلو مترات لما له من أهمية مرورية حيوية.

أهداف محور عمرو بن العاص

سيساهم المحور المرورى فى الربط بين الطريق الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي في اتجاه المنيب، بما يهدف إلى التخفيف على المواطنين في هذه المنطقة التي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة.

شريان مروري حيوي

- المحور سيكون شريانا مروريا جديدا يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، والتى تعكس رؤية الدولة نحو تطوير محاور الحركة خاصة بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية ولم تمسسها يد التطوير منذ عشرات السنوات، بالتواكب مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا» كمحور طولى داعم لشارعي الهرم وفيصل، والذى سيتم استغلاله حال الإغلاق المؤقت لشارع الهرم خلال فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وذلك لتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر «الزمر سابقاً» الذى قارب على الانتهاء.

استكمال أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين

وتستكمل أجهزة المحافظة أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءآ من ترعة الزمر وحتى كوبري ترسا بعد إزالة التعديات والعقبات المتواجدة على خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع إلى 40 مترا لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المرورى.

واستعانت المحافظة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع وألا يقل عرضها عن مترين لضمان سير المشاة في حرم آمن.