استمرار أعمال توسعة محور مسطرد لإنهاء أزمة المرور في 4 مناطق

أكد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال التوسعة في محور المستشار عدلي منصور مسطرد بإزالة العقارات المتعارضة مع المحور، وصرف التعويضات المقررة للسكان في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موضحا أنّ أعمال التوسعة تمتد لحي المطرية والسلام أول وتشمل إزالة 158 عقارا، وذلك في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ورفع كفاءة شبكة الطرق والحد من التكدس المروري وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع صابر لـ«الوطن»: «يربط محور مسطرد الذي تشيده الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ويهدف إلى إحداث نقلة وسيولة مرورية في مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية».

إزالة 5 عقارات بالسلام أول

وقال اللواء محمد عبد الهادي، رئيس حي السلام أول، إنّه جرى إزالة 5 عقارات بشارع كمال حجاب بنطاق الحي وتسليم الأهالي التعويضات بعد فحص ملفات المواطنين، وذلك في إطار خطة إقامة محور مسطرد.

تعويض 1300 شقة ومحل

من جانبه، أوضح اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أنّ أعمال الإزالات تتم مع صرف التعويضات لـ1025 شقة و248 محل وسعر التعويض للمتر التجاري 10 الآف جنيه، والسكني 3300 جنيه، ومتر أرض الفضاء 10 آلاف و600 جنيه كلها مباني في نطاق حي المطرية باستثناء 5 عمارات تتبع حي السلام أول وكل الأسعار التي جرى تحديدها تمت بواسطة مقيم عقاري لحصول المواطنين على حقوقهم وشراء شقق ومحلات بديلة عن الأماكن التي سيتم إزالتها.

خط سير محور مسطرد

ينطلق محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس، مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي ثم كوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال 6 كيلومترات.