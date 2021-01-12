دار الكتب والوثائق تشترك في المشروع الوطني للقراءة

فى محاولة لتشجيع فئات المجتمع المصري على القراءة، وجعلها ممارسة يومية لديهم والاهتمام بالكتاب في مختلف المجالات، تشترك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في المشروع الوطني للقراءة.

وأشارت الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس الإدارة، إلى أن اشتراك الهيئة سوف يساعد في زيادة أعداد القراء ويعيد الإنسان المصري إلى الكتاب.

وتركز الهيئة على تنمية الوعي العام بأهمية القراءة، ما يؤدي لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.

وقال الدكتور متولي النقيب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، إنه تم اتخاذ عدد من الخطوات، لإحداث نهضة في القراءة للمجتمع المصري من خلال الأنشطة والفعاليات والندوات وورش العمل المختلفة مثل (الصالون الثقافي، مناقشة كتاب، حكي أونلاين، مهرجان اكتشاف المواهب، حديث المكتبة، قراءة كتاب، محو الأمية، إهداءات الكتب للجهات المختلفة وخاصة المؤسسات التعليمة.. إلخ) ما يحقق استدامة معرفية وإثراء البيئة الثقافية في المجتمع المصري وهـو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.

والمشروع الوطنى للقراءة هو مشروع وطني ثقافي تنافسي يهدف إلى تشجيع القراءة لدى فئات المجتمع، وكذلك يهدف إلى تحفيز المؤسسات المجتمعية، ويهدف المشروع إلى إحداث نهضـة فـي القـراءة عبـر جعلــها أولويـة لـدى فئــات المجتمـع.