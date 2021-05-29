السيدة التي التقاها السيسي باكية: «ربنا يخليك يا ريس.. طلباتي بتتحقق»

عبرت السيدة منى علي، السيدة التي التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، على هامش جولته لتفقد عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة، عن سعادتها لاستجابة الرئيس لها بشكل سريع وفوري، متابعة: «الله يبارك له، ربنا يجعله رئيسنا العمر كله ويراضيه ويخليه، ربنا يحبب فيه خلقه، تحيا مصر».

وأضافت «علي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه فور نقلها للمستشفى تم إجراء الإشاعات والتحاليل لها، وجميع الأطقم الطبية يساعدونها، «محدش سايبني، وطلباتي بتتحقق».

وتابعت وهي تبكي: «طلبت من الريس عربية قالي من عيني، طلبت منه يسددلي القرض قالي من عيني، طلبت منه شقة قالي من عيني، كل حاجة يقولي تحت أمرك».

وتوقف الرئيس السيسي أثناء تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ليناقش المسؤولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما التقى عددا من المواطنيين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، الذي تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوي على 12 شارعا، بإجمالي أطوال 14 كم، لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال 35 كم وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبري.