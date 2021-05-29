فودة: إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة السويس فرع جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري البدء في إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة السويس، فرع جنوب سيناء، الذي جرى تخصيص مساحة 50 فداناً لإقامتها بمدينة أبورديس، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

الجامعة تسهم في رفع معاناة طلاب الجامعات بالمحافظة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، أن الكليات هي التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، مما سيسهم في رفع معاناة طلاب الجامعات بالمحافظة لاستكمال تعليمهم الجامعي بالمحافظات الأخرى.

مشروع حماية مدينة أبورديس من أخطار السيول

وأجرى محافظ جنوب سيناء زيارة لمدينة أبورديس، في وقت سابق اليوم السبت، تفقد خلالها الأعمال الجارية لحماية المدينة من أخطار السيول، وتتضمن الحماية إنشاء قناة صناعية، ومعبر بوادي بعبع، مزود بمساقط مياه من طريق النفق - شرم الشيخ، حتى خليج السويس، لحماية البنية التحتية بالمدينة، و خطوط الكهرباء، والطرق، والمنشآت العامة والسكنية، وشركات الجبس، وشركة السويس للزيت، وخطوط الضغط العالي.

وأكد المحافظ أن التكلفة الإجمالية لحماية المدينة بالكامل تتعدى 900 مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفة الأعمال الجارية 73 مليون جنيه، وتتضمن هذه الأعمال إنشاء 5 بحيرات صناعية من أعلى الوادي حتى الطريق الجديد، بسعة تخزينية تصل إلى 5 ملايين متر مكعب، وعدد 2 سد إعاقة داخل الوادي، بسعة تخزينية 300 ألف متر مكعب.

وأشاد المحافظ بالأعمال الجاري تنفيذها، كونها تسهم في حماية البنية التحتية، لافتاً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، اصطفاف المعدات السيارات الجديدة التي جرى تسليمها لمدينة أبورديس، والخاصة بأعمال النظافة والتجميل، واستغلالها في حالات وجود سيول بالمدينة.

مكافأة لرئيس لمدينة والعاملين في الحملة الميكانيكية

وقرر محافظ جنوب سيناء مكافأة، مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، بمبلغ 5 ألاف جنيه، لجهوده المتميزة، وخاصةً في مجال استعداد الحملة الميكانيكية والمعدات.

كما قدم مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه أخرى للعاملين بالحملة الميكانيكية بالمدينة، لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، والحفاظ على السيارات والمعدات.