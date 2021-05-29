خطوات الاستفادة من خدمات موقع المجتمعات العمرانية الجديدة

أطلقت وزارة الإسكان المصرية موقع المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة، من خلال تطبيق مركزي وقاعدة بيانات مركزية على مستوى عالٍ من الكفاءة، لإصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن في تلك المناطق، بشكل إلكتروني.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خطوات التسجيل في موقع المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفادة من الخدمات المميكنة التي يقدمها للموطنين في تلك المناطق، وذلك في السطور التالية..

خطوات إنشاء حساب على موقع المجتمعات العمرانية الجديدة

التسجيل عبر موقع المجتمعات العمرانية الجديدة، هو خدمة مجانية يقدمها جهاز المدينة التابع لها، ويحدث ذلك من خلال اتباع الآتي:

- التوجه إلى جهاز المدينة المخصص لكم بها الوحدة أو الأرض.

- تقديم طلب إنشاء حساب على الموقع وذلك لتحديث البيانات الخاصة بكم.

- تلك الخدمة متاحة لمرة واحدة فقط.

الخدمات التي يقدمها موقع المجتمعات العمرانية الجديدة

بدأ تشغيل موقع الخدمات التي يقدمها موقع سكان المدن الجديدة تجريبيا، ويقدم العديد من الخدمات التي يمكن قضائها من خلاله ومنها:

- يُقدم الموقع خدمات متنوعة بعدد 40 خدمة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني.

- يقدم الموقع خدمات تراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها.

- يهدف موقع سكان المدن الجديدة إلى تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، وإتاحة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، ومنافذ فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، مما يسهل عمليات الدفع وقضاء المصالح في فترة زمنية قصيرة، كما يساهم في تخفيض الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن.

- كما يمكن رفع المستندات المطلوبة للخدمة، مما يُساهم في التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي.

- يوفر الموقع إمكانية الاستعلام عن المخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيا، بالإضافة إلى الاستعلام عن الطلبات المُقدمة، وإرسال استفسارات لأجهزة المدن الجديدة.