مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر

منذ انتهاء شهر رمضان وحدوث تغيير طفيف في المواقيت، يبحث الكثير عن متابعة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات الخمس «الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء»، وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان، اليوم الأحد الموافق 30 مايو، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:22

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:12

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 06:58

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 06:48

أذان العشاء: 08:17

مواقيت الصلاة اليوم في دمياط

أذان الفجر: 03:03

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:16

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب: 06:49

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:45

أذان العشاء: 08:12

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب: 06:41

أذان العشاء: 08:08

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 03:11

أذان المغرب: 06:34

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 03:12

أذان المغرب: 06:36

أذان العشاء: 08:01