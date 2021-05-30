محافظ جنوب سيناء يدعو وفد المدونين السياحيين لزيارة سانت كاترين

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء السبت، لوسيانو فيوري، رئيس مجلس إدارة شركة لوكسيو هولدنج، وطارق عبدالمنعم، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بجنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وممثلين لوفد المدونين الذين قاموا بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والبالغ عددهم 45 مدونا سياحيا ممثلين لـ 16 دولة.

الوفد يقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء ونائبته

وقدم ممثلو الوفد الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لرعايته للوفد منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، وتسهيل كل الإجراءات خلال فترة زيارتهم للمدينة.

كما قدموا الشكر إلى المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ لمتابعتها الدقيقة للزيارة وكذا البرنامج الحافل الذى سعدوا جميعا به، وكذا شكرهم إلى الشركات الراعية والفنادق المستضيفة وكل المشاركين في هذا الحدث الهام الذى يساهم فى تنشيط السياحة.

المحافظ يطالب الوفد ببث جميع المقاصد السياحية عبر وسائل السوشيال ميديا

وطلب محافظ جنوب سيناء، الوفد بتوصيل رسالة سلام ومحبة، من مدينة السحر والجمال شرم الشيخ إلى كل متابعيهم عبر وسائل السوشيال ميديا المتنوعة، وبث جميع المقاصد السياحية عبر تلك الوسائل.

وأكد أنه سيجري تنظيم آلية للتواصل مع قادة الوفد، لدعوتهم في بعض المحافل العالمية التي تقيمها المحافظة.

واستعرض المحافظ للوفد خريطة المدينة والوسائل المتقدمة لتأمينها على أحدث النظم العالمية، ودعاهم بتكرار الزيارة لمحافظة جنوب سيناء، ولكن في جولة داخل مدينة التجلي الأعظم سانت كاترين.

وفى نهاية اللقاء كرم المحافظ الوفد، وأهداهم بعض الهدايا التذكارية من ميداليات والشال السيناوى المميز.