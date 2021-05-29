سلالة جديدة من كورونا في فيتنام.. تنتقل سريعا عبر الجو

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه بعد اكتشاف لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى تم رصد سلالات متحورة من الفيروس في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند.

واليوم، أعلنت السلطات الصحية في فيتنام اكتشافها سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا قادرة على الانتشار بشكل أسرع في الهواء.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثان لونغ في تصريحات إن «هذه النسخة هجينة جديدة من السلالتين البريطانية والهندية»، ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة وفقا لـ«فرانس 24».

وأثارت موجة الإصابات الجديدة قلق السكان والحكومة وسارعت السلطات في فرض قيود مشددة على الحركة والنشاط التجاري.

وسجلت فيتنام أكثر من 6700 إصابة بينها 47 وفاة بالفيروس، معظمها منذ أبريل، فيما تحاول فيتنام جاهدة التعامل مع انتشار جديد للفيروس في أكثر من نصف أراضيها بما في ذلك في مناطق صناعية ومدن كبرى مثل هانوي ومدينة هو شي منه.

وقال وزير الصحة نغوين ثان لونغ - خلال اجتماع وطني لمناقشة الوباء - «اكتشفنا نسخة هجينة جديدة من النسختين الهندية والبريطانية».

وأوضح أنه من العلامات المميزة لهذه النسخة انتقالها سريعا عبر الجو ،قائلا «يزداد تركز الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة».

ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن قريبا اكتشافها على خارطة العالم للمتحورات الجينية.

وأفادت وزارة الصحة بأنه كانت هناك سبع نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في فيتنام قبل إعلان الوزير لونغ.

وتمتلك فيتنام حاليا ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، لكنها أكدت أنها ستشتري أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فايزر،كما تجري محادثات مع روسيا لإنتاج سبوتنيك-في، وفق وسائل إعلام رسمية فيما تعمل على تطوير لقاح على أرضها.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت حددت أربع سلالات من كوفيد-19 تشكل قلقاً عالمياً وهي تلك التي تم رصدها لأول مرة في الهند وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.