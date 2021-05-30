قناة إخبارية وسلسلة جوائز.. 6 أشياء كشفت عنه «المتحدة» لتطوير محتواها

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مؤتمر صحفي عالمي السبت، تفاصيل الخطة المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة، كما استعرضت الأرباح والخسائر التي شهدتها الخمس سنوات الماضية بكل شفافية.

وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز 6 قرارات أعلنتها الشركة المتحدة خطة تطوير محتواها، وفقا لما أعلنه المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة، خلال مداخلات هاتفية مع العديد من القنوات.

قناة إخبارية عالمية

قال «صالح» إن لمصر قوة كبيرة لها تأثيرا كبير للغاية بمنطقتها الإقليمية للدولة، تسمى بالقوة الناعمة التي كان قد اختفى تأثيرها لفترة من الفترات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، إلى أن تلك القوة بدأت تستعيد ريادتها بشكل كبير في الأخير، ولهذا يجب أن يستتبع ذلك، التواجد الإقليمي الخاص بالدولة، من خلال قناة مثل تلك التي أعلنت على الشركة على إطلاقها.

الاتجاه نحو الاستثمار

أشار مساعد رئيس مجلس إدراة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الشركة في الفترة الأخيرة استقرت على التعاون مع لجنة كبيرة من الاستثمار، موضحا أن الأمر كان يستوجب أن يحدث تغيير على مستوى مجلس الإدارة ليعبر عن المسار الجديد الذي تحاول الشركة أن تسير فيه.

وأردف خلال اتصال ببرنامج «الحياة اليوم» أن هذا الأمر يتضح بشكل كبير في أسماء الأشخاص المختارة لمجلس الإدراة الجديد للشركة، برئاسة حسن عبدالله، الذي وصفه بـ«الشخصية البنكية المرموقة جدا»، فضلا عن باقي أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن كل تلك الأسماء تعبر بشكل واضح عن مسار الشركة الجديد نحو الاستثمار.

سلسلة جوائز

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق الشركة 4 مسابقات جديدة في مجال التأليف على رأسها جائزة السيناريو للدراما التلفزيونية في دورتها الأولى، والتي تحمل اسم الكاتب الكبير صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل التي تحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة توفيق.

وأوضحت في المؤتمر الصحفي أنَّ الجوائز تضم أيضًا الرواية المطبوعة التي تناقش المجتمع المصري وتحمل في دورتها الأولى اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، ورواية قصة الطفل التي تحمل اسم الكاتبة نعم الباز.

الطرح في البورصة

وتطرق المهندس حسام صالح، في حديثه لطرح الشركة المتحدة للبورصة، قائلا إن أي شركة كبرى تصل لحجم معين تحتاج لاستثمارات جديدة، وهناك عدة مصادر لتحقيق هذه الاستثمارات، إما عن طريق مساهمة الشركاء بالأموال المطلوبة، أو يتم طرح الشركة طرح عام، وتستطيع من خلال ذلك يكون لديها مبالغ خاصة بها للعمل بها.

ولفت مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن البورصة هي الأقرب كسيناريو لتحسين الاستثمار في المتحدة وهناك تحركات في هذا الصدد.

شركات وكيانات جديدة

وأوضح أنه من الوارد أن يكون هناك شراكات وكيانات جديدة الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد نسبة الطرح في البورصة بعد حيث يحتاج ذلك لدراسة ومناقشات وتأكيدات، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم.

التنوع الدرامي

بالنسبة للتنوع الدرامي وخطة عمل الفترة المقبلة، قال مساعد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة، في ذات البرنامج: «هتختلف، وفيه رسالة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي لكل المنتجين الموجودين في مصر إننا بنشتغل مع الجميع على حد سواء، والأفضلية للمميزين، احنا عاوزين نقدم حاجة مميزة للمتلقي في مصر، وبنبقى مهتمين جدا إننا نطلع الأرقام المناسبة من الإعلان ليكون فيه مشاهدة ممتعة للمشاهد وفي نفس يبقى فيه إعلانات».