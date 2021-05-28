توريد 281 ألف طن قمح بصوامع وشون المنيا

أعلنت محافظة المنيا توريد 281 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع، منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم الجمعة.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إنه جرى توريد 273 ألف و730 طنًا من القمح.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، موضحًا أنه سيُجرى المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه وجّه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كل المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد جميع الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن محافظ المنيا، امتلاء صومعة نفرتيتي بدماريس، التابعة لمطاحن مصر الوسطى بالقمح، وتقرر الاكتفاء باستقبال المزارعين المتواجدين أمام الشركة فقط، عقب التواصل مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وافق وزير التموين، توفيرا لوقت وجهد الموردين.

وأضاف المحافظ أنه بدءا من اليوم الجمعة، سيكون على المزارعين الجدد، التوجه إلى صومعة المنيا الجديدة، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لتوريد الأقماح الخاصة بهم حتى انتهاء موسم الحصاد، نهاية شهر يونيو المقبل.