غرامات مالية فورية على إلقاء القمامة بكورنيش المنيا

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، مساء اليوم السبت، عن بدء تطبيق غرامات مالية فورية وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات واللوائح في حالة إلقاء قمامة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، بقيمة 50 جنيهاً.

وطالب رئيس المدينة المواطنين بضرورة الحفاظ علي كورنيش النيل، بعد تطويره، نظراً لأهميته التاريخية كعنوان لمدينة المنيا عروس الصعيد، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الكورنيش، وأنه ملك للجميع، وأحد أهم مكتسبات الحفاظ علي البيئة.

تشمل التعليمات الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمحافظة على نظافة الكورنيش، والتخلص من المخلفات داخل صندوق القمامة، والمحافظة على المسطحات الخضراء ونباتات الزينة، وتوجيه الأطفال بالمحافظة على الكورنيش.

كما تشمل التعليمات منع الجلوس أو المشي على المسطحات الخضراء، ومنع العبث بمقدرات الكورنيش، وكذلك منع دخول الباعة الجائلين، أو افتراش المشايات داخل الكورنيش.

وقال رئيس المدينة إن أعمال تطوير الكورنيش ستجري تباعاً في المدينة خلال خطة العام المالي القادم، ومن المستهدف تطوير مداخل المدينة وأيضاً خطة تطوير داخل الأحياء، سيتم الإعلان عنها قريباً.

من جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة بالقرية والتوابع، وقال الحسيني خلاف، رئيس القرية، إن حملات النظافة المكثفة بالقرية والتوابع مستمرة على مدار الساعة، لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصةً كورونا، حيث يتم رفع المخلفات بصفة دورية من أماكن التجمعات، فضلاً عن رفع التراكمات ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي.