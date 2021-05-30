«اضبط توك توك».. حملات لمنع سيره بالشوارع الرئيسية بمدن المنيا

نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة، لمنع سير «توك توك» داخل شوارع المدن، أو على الطرق والمحاور الرئيسية، ولضبط المركبات غير مرخصة والعمل على ترخيصه مع اقتصار عمله داخل القرى إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تلك الحملات بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحظر سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية، وداخل المدن، لتحقيق انضباط سيرها.

وقد أسفرت الحملات عن حجز عدد من مركبات «التوك توك»، وتحرير محاضر للمخالفين وتحصيل غرامات لعدم إرتداء الكمامة على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات.

على جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة الإجراءات الإحترازية بقيادة الدكتور أحمد رشاد، سكرتير الوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن التصالح مع 12 مخالفا بدفع الغرامة الفورية فضلا عن متابعة الالتزام بموعد الغلق لكورنيش المدينة والمحال التجارية والمقاهي.

وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشه، رئيس مركز ومدينة المنيا، بتشديد الرقابة والتفتيش على المقاهي والكافتيريات والمحلات التجارية، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد وجه رئيس المدينة نوابه ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية بشن حملات دورية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة التزام جميع المحالات التجارية والورش والمقاهي والكافيهات والمطاعم بمواعيد الغلق المقررة، والتأكد من غلق جميع الحدائق والمتنزهات ومن عدم وجود أي تجمعات للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.