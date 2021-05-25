واشنطن: مستعدون لبحث الخلافات مع روسيا بشأن معاهدة «ستارت 3»

قالت الولايات المتحدة، إنها على استعداد لتفسير نقاط الخلاف مع روسيا بشأن معاهدة «ستارت 3»، مؤكدة أن واشنطن أوفت بشروط الاتفاقية منذ أغسطس 2017، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تجاوزت الأهداف المنصوص عليها في المعاهدة بـ101 وحدة

وكانت وزارة الخارجية الروسية، نشرت في وقت سابق، بيانات عن العدد الإجمالي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية للبلدين بموجب المعاهدة، والتي تم تمديدها لـ5 سنوات.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الأهداف المنصوص عليها في المعاهدة بـ101 وحدة بسبب القاذفات والقاصفات الثقيلة.

من جانبه، قال الرئيس السابق لقسم المعاهدات الدولية بوزارة الدفاع الروسية، اللواء يفجيني بوزينسكي، إن سبب الخلاف بين الجانبين هو الغموض البناء المتأصل في أي اتفاق من هذا القبيل.

وأضاف بوزينسكي، أن المعاهدة لا تحدد بالضبط ما يجب استبداله وكيفية إعادة تجهيز المعدات بحيث تعتبر غير مناسبة لاستخدام الأسلحة النووية.

وكانت المفاوضات حول تمديد المعاهدة فشلت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وضعت شروطاً لتمديدها، فيما قرر الرئيس جو بايدن، تمديد المعاهدة دون شروط إضافية.

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة، في 3 فبراير 2021، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد المعاهدة، وتم تمديدها بالفعل دون أي تغييرات وإضافات لمدة 5 سنوات أخرى حتى 5 فبراير 2026، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في فبراير الماضي، على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن تمديد «ستارت 3» يجعل العالم أكثر أمنا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وأشار بلينكن، إلى أن هذا القرار يمثل بداية لجهود الإدارة الأمريكية الجديدة الرامية إلى ضمان الرقابة الفعالة على التسلح مما يخفض مخاطر الحرب ويتيح منع سباق التسلح.

السجن 10 أشهر بحق روسي بتهمة التآمر بهدف اختراق شبكات شركة «تسلا» الأمريكية

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 10 أشهر بحق الروسي ييجور كريوتشكوف الذي اعترف بذنبه في تهمة التآمر بهف اختراق شبكات شركة «تسلا» الأمريكية.

ونظرا لإقدام كريوتشكوف، على صفقة مع أجهزة التحقيق، صدر بحقه حكم السجن لمدة تعادل الفترة التي قد أمضاها في السجن على ذمة التحقيق، بالتالي سيتم ترحيله من الولايات المتحدة.

وكان كريوتشكوف، حاول استمالة موظف في «تسلا» ليساعده في اختراق الشبكات الالكترونية للشركة الأمريكية، فيما تم اعتقاله في لوس أنجلوس في أغسطس 2020 عند محاولته مغادرة البلاد.

وبموجب قرار المحكمة، فرضت عليه غرامة قدرها 14825 دولارا بمثابة التعويضات للمتضررين.وكان كريوتشكوف، اعترف بذنبه في مارس عام 2020.