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عاجل.. الهند تسجل أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بكورونا

أدنى زيادة يومية في الإصابات في 46 يوما

كتب:

وكالات
07:58 ص | الأحد 30 مايو 2021
إصابات كورونا في الهند

إصابات كورونا في الهند

سجلت الهند، اليوم، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ 46 يوما، بعد تسجيل 165553 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون حالة وعدد الوفيات 325972، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الحكومة الهندية، أعلنت أمس السبت،  تمديد الإغلاق في منطقة العاصمة «نيودلهي» لمدة أسبوع آخر حتى يونيو المقبل.

وقال مسؤول هندي، إن الإغلاق، سيظل ساريا حتى 7 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيلزم على الشركات التي تستأنف العمل اتباع التدابير الاحترازية الخاصة بالفيروس والتحولات المفاجئة بكل دقة.

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