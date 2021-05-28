مستشار بـ«الصحة العالمية»: أتوقع انحسار إصابات كورونا في الهند

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بوحدة الوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية، إن نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا قلت منذ فترة على مستوى دول العالم، وتحديدًا منذ شهر في إقليم شرق المتوسط، وهو ما يعني أن الموجة الحالية بدأت في الانحسار، مشيرةً إلى أن الموجة الحالية قد تكون الثانية أو الثالثة في بعض الدول.

«طلعت»: الموقف الوبائي في الهند كان صعبا

وأضافت «طلعت» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الموقف الوبائي في الهند كان صعبا للغاية بسبب تحور فيروس كورونا، إذ جمع بين نوعين من التحورات، ونتج عنه إصابات كثيرة، متوقعة أن تنحسر الإصابات في الهند خلال الفترة المقبلة.

انتشار العدوى في الهند بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

وتابعت، أن انتشار العدوى في الهند تزامنت مع احتفالات دينية لم يلتزم المواطنون خلالها بالإجراءات الاحترازية، لافتةً إلى أن التحورات تتميز بسرعة الانتقال من الفيروس الأصلي الذي بدأ انتشاره في العام الماضي.

وأكدت، أن التحور الهندي كان يستدعي تدابير وإجراءات وقائية وهو ما يحدث، إذ أنه انتشر في 44 دولة أخرى لكنها لم تتعرض لنفس ما تعرضت له الهند من كوارث لأن هذه الدول كانت نسبة التطعيمات فيها كبيرة جدا، كما شهدت التزامًا كبيرًا بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وفي أول دراسة من نوعها منذ إطلاق لقاح «كوفيشيلد» الذي تنتجه شركة أسترازينيكا ولقاح كوفاكسين التابع لمجموعة بهارات بيوتيك الهندية، يجري المجلس الهندي للأبحاث الطبية مسحًا بداية من الأسبوع القادم من أجل فحص فعالية هذه اللقاحات في منع تطور فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع إنديا نيوز الهندي، فإنه سيجرى مراجعة حوالي 4000 شخص أكبر من عمر 45 سنة ممن حصلوا على جرعة واحدة أو كلتا الجرعتين من أي من هذين اللقاحين.