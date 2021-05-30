«التعليم» تعلن نماذج إجابات الامتحان التجريبي الثاني بعد قليل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم نشر أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الحالي بعد قليل، عبر موقعها الإلكتروني، وسيتم تصحيح الامتحان في عدد من المدارس وفق آلية إلكترونية جديدة، موضحة أنّه سيتم إعلان تفاصيل الامتحان التجريبي الثالث لشهر يونيو المقبل، خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت الوزارة، أنّ الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة ستعقد في لجان مؤمنة جيدا، بنمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم إعلان تفاصيل جدول الامتحانات خلال أيام، مشددة على الطلاب بالاستفادة من المحتوى التعليمي التفاعلي الذي يتم بثه على القنوات التعليمية.

شوقي: إعلان مصير التحسين في الثانوية العامة خلال أيام

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة حريصة على الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة، وسيتم التنسيق مع جميع المديريات في مختلف المحافظات للاستعداد الجيد للامتحانات، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى الإعلان عن جدول مواعيد عرض المراجعات والتدريبات التعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021 على قناة مدرستنا 2 التعليمية، مشددا على ضرورة متابعة هذه المراجعات لأنها تؤهل الطلاب للتعرف على كيفية الإجابة على نمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، وسيتم الإعلان عن مصير التحسين خلال أيام.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد إلكترونيا وورقيا بالنسبة لطلاب الإعادة والتقسيم، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحا أنّ الوزارة لديها مجموعة من المهندسين الذين لم يسمحوا بإتاحة أي فرصة لتهكير التابلت، وسيتم الاعتماد على تقنيات جديدة لعقد الامتحانات لمنع الغش بين الطلاب.