شوقي: حل امتحانات المواد غير المضافة لمجموع طلاب الثانوية من المنزل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم حل امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع طلاب الصف الثالث الثانوي من المنزل.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، سيعلن خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه يجب على الطلاب تنظيم جدول للمذاكرة والاطلاع على جميع القنوات التعليمية للوصول إلى مصادر تعلم مختلفة.

«شوقي»: سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا في المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد الإمتحانات، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس استعدادا لعقد إمتحانات الشهادة الإعدادية 2021، مؤكدا أنه سيتم عقد الإمتحانات ورقيا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي ومنفصلة.

«حجازي» يناقش رسالة دكتوراه حول التغليم الثانوي الصناعي ومتطلبات سوق العمل بجامعة عين شمس

وفي سياق منفصل، ناقش الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رسالة دكتوراه حول التعليم الثانوي الصناعي ومتطلبات سوق العمل، في كلية التربية جامعة عين شمس، ودعى المهتمين بالاطلاع على تلك الرسالة، موضحا أنها قدمت تصورًا مقترحًا يهدف إلى تعديل وإضافة تخصصات هذا النوع من التعليم، لتصبح مناسبة وملائمة لمتطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى مهارات معلمي وخريجي منظومة التعليم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات، الذين يحتاجهم سوق العمل لكل تخصص، وربط التعليم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات بسوق العمل، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الطلاب على المهارات الفنية الصناعية المختلفة للعمل بإحدى المهن المطلوبة بسوق العمل للحد من البطالة، محاولة لمجاراة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الصناعة، وتفعيل وتعظيم دور المؤسسات والشركات الصناعية، بالمشاركة مع هذه المنظومة.