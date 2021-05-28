سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-5-2021

قطاع كبير من المواطنين يحرص على متابعة أسعار الذهب يوميا وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، كونه المعدن الأصفر الأكثر تداولا وإقبالا بين المصريين، فضلًا عن تزايد خلال أشهر الصيف مناسبات «الخطوبة والزفاف» ما يزيد الاهتمام بمعرفة أسعار الذهب لشراء «الشبكة».

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وسعر جرام الذهب عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 18 وكذلك سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة الموافق 28 مايو والتي جاءت بنحو:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بداية تعاملات أمس الخميس 27 مايو ما بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 811 إلى 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 أمس الخميس 27 مايو ما بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراوح سعر الجنيه الذهب أمس الخميس، بين 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 926.857 إلى 929.143 جنيه.

عالميا.. الذهب يستقر دون مستوى 1900 دولار

ووفقا لوكالة رويترز، شهد المعدن الأصفر استقرار أمس الخميس، دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأونصة، بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة، فيما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1898.50 دولار للأونصة.

من جهته قال المحلل المستقل، روس نورمان، إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل 2021، سيكون الذهب الآن عرضة لبعض عناصر جني الأرباح، ولدينا بيانات يوم الجمعة بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، التي ستركز عليها السوق بشدة، وأن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

كما وارتفع مؤشر الدولار في سوق العملات، الأمر الذي يجعل من الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى.

سعر المعادن الأخرى

وصعد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 2771.63 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1187.66 دولار.