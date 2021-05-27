استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم وعيار 21 يسجل 813 جنيها

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالمعروضة خلال ساعات الصباح، وعليه يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار المعدن الأصفر، وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الخميس بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 811 إلى 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، بين 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كلو الذهب اليوم بين 926,857 إلى 929,143 جنيه.

عوامل وراء ارتفاع أسعار الذهب

ووفقا لرئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، نقلا عن العربية، اليوم الخميس، فإن هناك أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب، بعضها يعود إلى ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وانخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وأن ارتفاعه يعود أيضاً بنسبة أقل إلى الهبوط الحاد للعملات الرقمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع للأموال داخل المحافظ المالية، ومع الخسارة الكبيرة من تلك العملات، يذهب المستثمرون لأدوات الملاذ الآمن على رأسها الذهب.

وأشار نور الدين محمد، إلى أن المخاطرة أقل في الذهب حالياً، لاسيما أن باقي الأدوات المالية أقل قيمة، ولذلك عاد الذهب لمستوياته السابقة المسجلة في يناير 2021، مشيراً إلى التحذير من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة.