الهجرة: 7 إجراءات جديدة للراغبين في السفر للسعودية عبر البحرين

ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية، وذلك بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية عبر البحرين.

وتضمنت هذه القرارات: حمل شهادة PCR عليها QR كود، وقضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة.

كما تضمنت القرارات حمل القادمين إلى البحرين جوا حجز مسبق للرحلة لأحد مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجز مسبق أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة «مسافر» السعودية، وإجراء تحليل pcr عند الوصول إلى البحرين وبعد 10 أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات موديرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.