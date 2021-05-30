«للإيجار» لخالد الصاوي يربح 20 ألف جنيه في رابع أيام عرضه

حقق فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي 20 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس السبت، في رابع أيام عرضه، حيث ينافس 3 أفلام أخرى طرحت في موسم عيد الفطر، وبينها فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، و«ديدو» لكريم فهمي و«ثانية واحدة» لدينا الشربيني، وتنافس الأفلام بصورة مستمرة خلال الفترة الحالية، ومن المقرر عرض أفلام أخرى خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي

تدور أحداث فيلم «للإيجار» في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش في مدينة الإسكندرية، ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي قبل فترة قصيرة، في ظرف يسيطر عليه كثير من الغموض.

خالد الصاوي يتحدث عن أزمته مع منتج «للإيجار»

وكشف الفنان خالد الصاوي عن انتهاء أزمة مستحقاته المادية مع محمد دياسطي، منتج فيلم «للإيجار»، وأعرب عن سعادته بطرح الفيلم، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور بعد تصوير معظم أحداثه بمحافظة الإسكندرية.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه حصل على المتبقي من قيمة أجره عن الفيلم قبل شهرين، وذلك بعد تقدمه بشكاوى رسمية لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ضد منتج الفيلم.

أبطال فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي

فيلم «للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج محمد الدياسطي، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي ومحمد سلام، شيري عادل، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، ومنتج فني أسامة يوسف.