وفاة أول مريض بالفطر الأصفر في العالم.. بعد إزالة نصف فك آخر لإنقاذ حياته

توفى في الهند أول مريض أعلن عن إصابته بمرض الفطر الأصفر، والذي يبلغ من العمر 59 عامًا والذي للمفارقة كان يعاني من عدوى الفطر الأسود وعدوى الفطر الأبيض فضلا عن معاناته من فيروس كورونا، ومن ثم فهي كذلك أول حالة يعرف بوفاتها رسميًا في الهند جراء الإصابة بمرض الفطر الأصفر، وفق ما ذكره موقع «ذي إنديان إكسبريس» الهندي.

وقال الدكتور بي بي تياجي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى هارش في منطقة راج ناجار بمدينة غازي أباد، إنَّ المريض كونوار سينج خضع للعلاج لكنه توفي بسبب تسمم الدم، مبينًا أنَّ «سينج» وهو محام من سانجاي ناجار في المدينة، اتصل به مؤخرًا بسبب ظروف كوفيد.

ثاني مصاب بمرض الفطر الأصفر يخضع للعلاج بعد إزالة نصف فكه

وأضاف «تياجي»: «تمّ اكتشاف الفطر الأصفر، إلى جانب الفطريات البيضاء والسوداء، أثناء فحصه في 24 مايو»، وفي غضون ذلك، قال إنَّ مستشفاه يعالج رجلاً آخر يبلغ من العمر 59 عامًا من مدينة مرادناجار، والذي تمّ اكتشافه أيضًا مصابا بعدوى فطرية صفراء.

ووفق التقرير، تمّ اكتشاف الفطر في راجيش كومار وهو من سكان مورادناجار، بالقرب من دماغه، مضيفا أنَّ «نصف فكه أزيل». وقال الطبيب إنَّه يعاني من تسمم الدم، لكن مستوى الإصابة به أقل من كونوار سينج الذي توفى، مضيفًا أنَّ المريض يتناول أدوية مضادة للفطريات.

اكتشاف 65 حالة إصابة بفطريات في غازي أباد بالهند

وسجلت غازي أباد، المجاورة لدلهي، في غرب ولاية أوتار براديش حتى الآن 434 حالة وفاة مرتبطة بـ«COVID-19» و1779 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، وفقًا للأرقام الرسمية المحدثة حتى أمس.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة المنطقة أنَّه تم اكتشاف 65 حالة فطر بين المرضى في غازي آباد حتى الآن وتوفي أحدهم بسببها، وقال قاضي المقاطعة أجاي شانكار باندي، إنَ من بين 65 مصابًا تعافوا 31 بينما لا يزال 33 يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد العطافي أستاذ البيولوجي في الهند، لـ«الوطن»، إنَّ المريض الذي أبلغ عن إصابته بالفطر الأصفر، هي أول حالة يعلن عنها في العالم بشأن الفطر الأصفر ولم يسق أن ظهرت مثل هذه الحالة.

وسيتعين على الذين خرجوا من المستشفيات الخضوع للعلاج لمدة 21 يومًا على الأقل، وأضاف المسؤولون أنَّ هناك أربع مستشفيات خاصة في غازي أباد تعالج المرضى المصابين بالفطريات.