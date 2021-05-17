استأنفت المراكز التكنولوجية في 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، اليوم، تلقي طلبات الحصول على رخص بناء وفقًا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، ليبدأ المهتمون في البحث عن شروط الحصول على الترخيص، كما كثر البحث عن ما هي الفئات المحرومة من استخراج تراخيص البناء 2021؟.

وتجيب «الوطن» على سؤال ما هي الفئات المحرومة من استخراج تراخيص البناء 2021، وفقًا لتصريحات سابقة لوزارة التنمية المحلية على النحو التالي:

ما هي الفئات المحرومة من استخراج تراخيص البناء 2021؟

بداية من مايو الجاري، بدأت الدولة العمل بمنظومة البناء الجديدة تجريبيًا في عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية لمدة شهرين، على أن يعمم بعدها فتح باب رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية.

وكانت وزارة التنمية المحلية قالت إنّ الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يُسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وتضمن القانون أيضًا أنّه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني.

وسيتم السماح باستكمال تراخيص البناء الصادرة مسبقًا شرط توفير جراج للسيارات، على أن يكون كود الجراجات أهم نقطة في إصدار الرخص الجديدة، وسيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة.

وذكرت الوزارة، أن كل عقار مخالف سيوفر جراجًا خاصًا لقبول التصالح، ولن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات، على أن يكون للشقة ذات مساحة الـ100 متر سيارة واحدة في الجراج، والـ150 مترًا سيارتين في الجراج.

ولا يتم التصالح أيضًا في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.

وللحصول على رخصة بناء، يتم اتباع الآتي:

- تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر.

ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

- تتمثل الخطوة التالية في أن يسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفيًا المستندات، ثم يستلم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

- وأخيرًا، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.