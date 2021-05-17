خطوات الحصول على تراخيص البناء مع استئناف تلقي الطلبات اليوم

تستأنف المراكز التكنولوجية في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اليوم الاثنين، تلقي طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2021، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يتلقى 27 حيا ومدينة على مستوى محافظات الجمهورية طلبات تراخيص البناء الجديدة وفق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.

وبداية من مايو الحالي، بدأت الدولة العمل بمنظومة البناء الجديدة تجريبيًا في عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية لمدة شهرين وبعدها يتم تعميم فتح باب رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية.

ومع استئناف تلقي الطلبات وإصدار التراخيص، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، الخطوات التي يجب على الشخص اتباعها من أجل تقديم طلب الحصول على تراخيص البناء.

خطوات الحصول على تراخيص البناء

- تقديم طلب للحصول على شهادة الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفق به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.

- سداد رسوم الرفع المساحي.

- يتولى المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض والمعاينة بواسطة جهة مساحية معتمدة سواء هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وبعدها يتم البدء في البناء وفق الشروط المحددة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أسابيع، بدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية من 1 مايو 2021، لمدة شهرين، أما التطبيق في باقي المدن المصرية سيبدأ 1 من يوليو المقبل.

وتأتي الاشتراطات الجديدة في منظومة البناء الجديدة، كمحاولة من الدولة للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضبط حركة العمران داخل المدن وعدم السماح بالمخالفات التي كانت تحدث في السابق.

ولم تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء في قانون البناء الجديد، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر، وسيحدد عرض الشارع ارتفاع العقار، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.