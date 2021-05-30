مواعيد غلق المحلات التجارية.. قرار جديد خلال ساعات

تستمر مواعيد غلق المحلات التجارية حتى نهاية شهر مايو الحالي في التاسعة مساء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد الجديدة الخاصة بغلق المحلات التجارية خلال الساعات المقبلة، لتطبيقها منتصف الأسبوع الحالي، وتحديدا الثلاثاء المقبل مطلع يونيو، كما أنّ أي مواعيد تصدر عن اللجنة سيتم تطبيقها.

لجنة كورونا تحسم مواعيد الغلق

وبشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، فإما يستمر العمل بالمواعيد الحالية وتغلق المحلات في التاسعة مساء، أو تعود المحلات للمواعيد الصيفية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قبل شهر رمضان، حيث يتم غلق المحلات التجارية في الحادية عشرة مساء، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

من جانبها، وجّهت وزارة التنمية المحلية باستمرار الحملات على المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش، فضلا عن متابعة التزام الحدائق العامة والمتنزهات بالضوابط الاحترازية، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم وخلافه، فضلا عن منع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فورا.

وفى سياق متصل، تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، الموقف في المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى بشأن عدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة «صوتك مسموع» وعلى المواطنين في المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخي الحذر.