خبير عن «أطفال الشرقية»: «لو الموتور مقفول كانوا قدروا يتنفسوا ساعتين»

رجّح الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الأطفال الأربعة بعزبة «الثابت» التابعة لقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نظرًا لحداثة سن الأطفال الذين يصل أعمارهم من سن 3 إلى 6 سنوات.

نقص الأكسجين في السيارة

وأضاف «فودة»، خلال حديثة لـ«الوطن»، أنَّ الأطفال ربما أغلقوا زجاج السيارة على أنفسهم واختنقوا، مشيرًا إلى أنَّ الفترة التي من الممكن أن يستغرقها الأطفال للخنق والوفاة تكون على حسب الحيز الهوائي للسيارة، وإذا كان «الموتور» يعمل فإنَه يسرع بشكل أكبر من عملية نقص الأكسجين الموجود داخل السيارة، وبالتالي يقلل من الأكسجين الموجود ويعجل بالوفاة.

وتابع أنَّه إذا كان «موتور» السيارة متوقفًا فإن اختناق الأطفال داخل السيارة يأخذ وقتًا طويلًا يتراوح من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين حتى يستهلكوا الأكسجين الموجود داخل السيارة، فضلًا عن «وجود أشعة الشمس تقلل من الهواء في السيارة فيخف وزنه ويطلع من المنافذ الموجودة بها، وهما بيستهلكوا الأكسجين الموجود، ومن الخطر ترك الأطفال في السيارات بمفردهم».

«فودة»: الحادث عارض وفي الغالب لا توجد شبهة جنائية

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إلى أنَّ هذا الحادث عارض، مطالبًا الجميع بأخذ حذرهم وعدم ترك الأطفال داخل سياراتهم، مبينًا أنَّ الأطفال الأقل من 6 سنوات لا يستطيعون أن يميزوا الصواب من الخطأ، ولا يمكنهم حتى فتح السيارة، لأن استنشاق ثاني أكسيد الكربون يجعل الإنسان شبه مخدر لأن عضلاته تكون في حالة ارتخاء.

وأوضح أنَّ «العلاقة بين والد ووالدة الأطفال لن تعود مرة أخرى كما كانت، وقد يحدث الانفصال بينهما لأن الأم ستتهم الأب بالإهمال، وهو أيضا سيشعر بتأنيب الضمير ومن الممكن أن ينتحر، والبيت لن يعود مستقرًا كما كان».

وعثر أهالي عزبة «الثابت»، التابعة لقرية «ميت ربيعة» في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثث 4 أطفال داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق، فأبلغوا مركز شرطة الزقازيق، وانتقل فريق من الضباط إلى موقع البلاغ.

وقال مصدر أمني إنَّ الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بمصرع 4 أطفال، 3 ذكور وفتاة، أعمارهم تبدأ من 3 سنوات حتى 6 سنوات، خنقًا داخل سيارة بعزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس.

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة، ورجّحت المعاينة المبدئية للجثث ـن الوفاة قد تكون ناتجة عن الاختناق، فتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء صاحب السيارة، الذي يرجح أن يكون والدهم، كما ترجح أنَّ تكون الوفاة بسبب الاختناق، نظرًا لإغلاق كل منافذ السيارة، وتمّ إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.