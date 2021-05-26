عاجل.. عرض الطفلة قاتلة والدها ببولاق على الطب الشرعي للكشف عن عذريتها

وصلت منذ قليلة الطفلة قاتلة والدها حرقا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، في الواقعة التي حدثت أمس الأول الاثنين، بدافع الانتقام منه لتعديه عليها جنسيا، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها لبيان إذا كانت عذراء من عدمه، وكتابة تقرير بمضمون الكشف الطبي على المتهمة وإرساله إلى النيابة العامة صاحبة القرار.

بداية الواقعة

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة «36 سنة» متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه «14 سنة» وراء ارتكاب الواقعة.

التحريات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيا عدة مرات، ونظرا لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه، ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم وأحضرت جركن بنزين وقامت بسكبه عليه ثم اشعلت النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.

النيابة العامة تصرح بدفن جثة المحني عليه

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

عرض الطفلة على الطب الشرعي

كما قررت النيابة العامة عرض الطفلة المتهمة على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، لبيان مدي صحه أقوالها حول قيام المجني عليه بالتعدي عليها جنسيا حتى فقدت عذريتها من عدمه.