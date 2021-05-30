التأمين الصحي: «مجمع السويس» سيكون صرح طبي ضخم وتكلفته 3 مليارات جنيه

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء أكبر مركز طبي في شمال مصر بمحافظة السويس «مجمع السويس الطبي»، إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والمقرر إطلاق المنظومة بها قريبًا.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ مجمع السويس الطبي سيكون صرح طبي عالمي يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.

وأضافت إدارة المشروع، أنّ إنشاء الصرح الطبي الضخم المتمثل في مجمع السويس الطبي، والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له 3 مليارات جنيه، يؤكد حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطني إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص، كما يأتي انعكاس لاهتمام القيادة السياسية بخدمة أهالينا وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم بإقليم القنال.

وأوضحت أنّ مجمع السويس الطبي المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية له، 427 أسِرة للمرضى، ويضم أقسام (باطنة، أطفال، أمراض نساء وتوليد، مبتسرين، نفسية وعصبية، طب الأورام، أوعية دموية، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تغذية، جهاز هضمي وكبد، صحة المرأة، جراحة أورام، أورام أطفال، أمراض الدم، روماتيزم وتأهيل، أمراض قلب وصدر، رعايات مركزة، علاج كيماوي، والمناظير)، إضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعي، كما يضم قسم للأشعة وقسم الجراحات (عامة ـ عظام ـ مسالك ـ عظام الأطفال ـ الفم والأسنان ـ قلب وصدر ـ تجميل ـ وجه وفكين ـ أوعية دموية ـ صدر ـ عمود فقري ـ مخ وأعصاب).

وتابعت أنّ مجمع السويس الطبي يشمل 3 مراكز طبية تخصصية: مركز لأمراض الكُلى والمسالك البولية يحتوي على 40 ماكينة للغسيل الكلوي وجهاز لتفتيت الحصوات، ومركز لطب وجراحة العيون يضم 18 عيادة وغرفتين للعمليات، ومركز لعلاج أمراض القلب يضم 5 عيادات تخصصية.

وأكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من المبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات، وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المواطنين بأنحاء الجمهورية كافة، ويتم تطبيقه مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، حيث بدأ الإطلاق في بورسعيد في يوليو 2019، وامتد في 16 فبراير من العام الحالي ليشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء).

واستكملت إدارة المشروع، أنّ إجمالي المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، 29 مركزًا ووحدة صحية، و4 مستشفيات جار تجهيزها على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة ولإقليم القناة كله على الوجه الأكمل ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.