شون وصوامع المنيا تستقبل 296 ألف طن قمح

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 296002 طن و249 كيلو من القمح، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن وصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، موضحًا أنه سيُجرى المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، كما يتم التشديد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن محافظ المنيا، عن امتلاء صومعة نفرتيتي بدماريس، التابعة لمطاحن مصر الوسطي بالقمح، لذا تقرر الاكتفاء باستقبال المزارعين المتواجدين أمام الشركة فقط، وذلك عقب التواصل مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وافق وزير التموين، توفيرا لوقت وجهد الموردين.

وأضاف المحافظ أنه بدء من يوم الجمعة الماضي، سيكون على المزارعين الجدد، التوجه إلى صومعة المنيا الجديدة، بالمنطقة الصناعية شرق النيل، لتوريد الأقماح الخاصة بهم حتي انتهاء موسم الحصاد نهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.