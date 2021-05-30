«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية صفط الخمار غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر)، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 274 حالة جراحة و383 حالة اطفال و235 باطنة و88 قلب و105 نساء و51 تنظيم اسرة و95 اسنان و65 حالة انف واذن و 229 جلديه الى جانب انه تم عمل 95 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب وعمل 5 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 111 مترددًا، وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ87 مترددًا، فضلًا عن استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.