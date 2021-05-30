مبادرة وطنية لتصنيع كواشف اختبارات كورونا بدعم من «العلوم والابتكار»

أطلقت الجامعة الألمانية بالقاهرة، مبادرة وطنية تحت إشراف الدكتورة سلمى تمام مدرس التكنولوجيا الصيدلانية بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، بمشاركة فريق من الباحثين، وبدعم وشراكة من مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمنح المبادرين دعم مادي ومعنوي، لتنسيق الجهود والتركيز على مكافحة كورونا، والتحليل الجينومي للفيروس، والمساعدة في متابعة ظهور نسخ متحورة من الفيروس لتطوير الأدوات اللازمة لمحاربته، لضمان اختبارات تشخيصية سريعة وموثوقة محدودة التكلفة، خاصة مع تزايد الطلب حاليا على إجراء هذه الاختبارات.

وأوضحت سلمى، أنّ المشروع نواة لانطلاق البحث العلمي المصري نحو العالمية ومنافسة كبرى الشركات الدولية لتصنيع كواشف اختبارات كورونا، مشيرة إلى أنّ الجهود الأولية للمجموعة تهدف لتحسين الاختبارات الحالية وزيادة كفاءة الأدوات والمواد الموجودة والمستخدمة دون المساومة على فعاليتها، وفي ظل عدم وجود حل علاجي فعال ومحدودية توافر اللقاحات، فالحل الوحيد للسيطرة على انتشار الفيروس الجديد هو الاختبار السريع وعزل الأشخاص المصابين.

وتابعت أن اختبارات الكشف عن كورونا باهظة الثمن، حيث تتطلب معدات ضخمة معقدة ومستوردة وباهظة التكاليف وتخضع للطلب الدولي، ولا يوجد مثيلها محليا، حيث لا تتوفر إلا في المختبرات المركزية الكبيرة وليس وحدات جمع العينات الصغيرة، وإضافة إلى ذلك يجب فحص العينات من قبل متخصصين مدربين تدريبا جيدا في ظل إجراءات سلامة صارمة، بمعنى أنّه يجب نقل العينات بعد جمعها من المريض إلى معمل مركزي حيث تجرى الاختبارات ولا تتم معالجتها على الفور.

وأشارت إلى أنّ كل تلك العوامل مجتمعة دفعت فريق العمل لإطلاق مبادرة وطنية تأتي في إطار دعوة الطوارئ الوبائية لفيروس كورونا Covid-19 بعنوان «تطوير منصة آلية للكشف السريع عن فيروس SARS-CoV2 RNA نقطة الرعاية»، بتمويل مادي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بميزانية إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه مصري، حيث يعتزم الفريق استخدام الأموال لتصنيع جميع كواشف اختبار COVID-19 محليًا.