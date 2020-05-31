وزير الإعلام: فحص "PCR " لم يعد الوسيلة الوحيدة في تشخيص مصابي كورونا

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن هناك إجراءات تم اتخاذها لمواجهة التكدس في المستشفيات من الراغبين في إجراء تحليل الـ "بي سي أر" للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من عدمه، موضحًا أنه في ظل التكدس الذي لاحظناه الفترة الماضية أكدنا أن فحص "PCR" ليس هو الوسيلة الوحيدة الأن للفحص، وهناك وسائل أخرى كثيرة.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه مازال يتم فتح عدد كبير من المستشفيات بما يتناسب مع معدل الاصابات في كل محافظة، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تصدرت إصابات اليوم بنسبة أكثر من 50%، "لا أقصد القاهرة الكبرى بل القاهرة كمدينة".

وأوضح أنه سيتم فتح المستشفيات يتناسب مع معدلات الاصابة في كل محافظة، داعيا المواطنين في حال الاشتباه بالإصابة التواصل مع الارقام الساخنة " 105 " والرقم الجديد الخاص بالمستشفيات الجامعية المعلن عنه اليوم بالإضافة لشكاوى مجلس الوزراء في حال تعذر الوصول لهذه الارقام ومن ثم المساعدة في التواصل.