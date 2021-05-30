استمرار فتح معبر رفح لليوم 15.. وإدخال كميات كبيرة من المساعدات لغزة

تواصل مصر اليوم فتح معبر رفح البري استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر، موافقة مصر على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم الـ15، مع عبور العالقين من الجانبين، وذلك للتيسير على الإخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

الأطقم الإدارية والطبية موجودة لتيسير دخول الجرحى والمصابين

وبحسب المصادر، يستمر وجود الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وهناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

ولفتت المصادر إلى تشغيل المعبر الأحد قبل الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات للقطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

استمرار تشغيل معبر رفح للأسبوع الثالث واليوم الـ15

وأشارت الى استمرار تشغيله اليوم للأسبوع الثالث واليوم 15 على التوالي لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع، وعبور العالقين من الجانبين، كما أنّ المعبر جاهزا لتشغيله في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر

ودخلت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى ساسية وحزبية، إلى جانب المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية بحضور بعض السفراء، وفي انتظار أي مساعدات أخرى لإدخالها.

ويجري افتتاح معبر رفح بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع وبموافقة السلطات، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.