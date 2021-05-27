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مصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة لفلسطين عبر معبر رفح البري

كتب:

محمد مجدي
05:29 م | الخميس 27 مايو 2021
مصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة لفلسطين عبر معبر رفح البري

وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، على متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، المقدمة من الجمهورية التونسية، للأشقاء في دولة فلسطين ونقلها عبر معبر رفح البرى.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية المتواصلة، لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وجاءت المساعدات، تأكيدا على الدور المصري المحوري والداعم لأشقائها من الدول العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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