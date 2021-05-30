لـ30 يونيو..مد فترة التحويل الإجباري لحاجزي الوحدات السكنية بكفر الشيخ

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن استجابة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن، المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جاري تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حيث كان من المقرر غلق باب التحويلات غداً الإثنين 31 مايو 2021.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن هذه الاستجابة جاءت لما يقوم به اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بخصوص مشكلة الإسكان المتعثرة منذ سنوات ووضعها ضمن أولويات العمل بالمحافظة.

وكان المحافظ على تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار ، َوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونتج عن ذلك أصدر الوزير تعليمات مشددة بخصوص حاجزي الوحدات السكنية بالمحافظة والمتعثرة منذ سنوات، قائلاً بالنسبة للحاجزين بكفر الشيخ، سيتم إرجاء البت في ضرورة التحويل من عدمه، بعد انتهاء أعمال اللجنة المُشكلة بين الصندوق والمحافظة على أرض الواقع.

وجاء في بيان صادر من وزارة الإسكان على لسان مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل التواصل الاجتماعي حول الصندوق، والتواصل بصورة مباشرة مع القنوات الرسمية للصندوق، سواء الصفحة الرسمية عبر موقع الفيسبوك، أو القناة الرسمية في موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى إمكانية التواصل على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.