«في 120 دقيقة».. ارتفاع سهم شركة «الحديد والصلب» الجديدة لـ1.84 جنيه

ارتفع سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اليوم الأحد، فى البورصة المصرية، بعد تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية أفقيا إلى شركتين، وذلك بعد مرور 120 دقيقة على بدء التداول على سهم الشركة الجديدة المنقسمة ليرتفع من 0.35 قرش للسهم إلى 1.84 جنيه للسهم في أقل من ساعتين.

وحدد مجلس إدارة البورصة اليوم، بدء التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة»، ليكون السعر المرجعي للسهم 0.35 جنيه دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على أن يتم التداول على السهم ابتداء من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها في السوق المدرج به.

وبحسب بيان للبورصة، سيكون السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة» يساوى: سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم «البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24/5/2021» مضروباً فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم «10%» ليكون السعر المرجعي للسهم بـ0.35 جنيه.

وتم إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة» بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه المصري، كما تم إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة» بالقائمة (ج) للأوراق المالية الغير مسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.

وجاء قرار تقسيم الشركة الأم «الحديد والصلب المصرية» إلى شركتين هما شركة الحديد والصلب المصرية «شركة قاسمة» وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر «شركة منقسمة» ضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.