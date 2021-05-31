رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 31-5-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:37 ص | الإثنين 31 مايو 2021
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

في إطار حرص المسلمين على أداء الصلاة في أوقاتها، تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم، الاثنين الموافق 31 مايو الحالي، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:11

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 06:59

أذان العشاء: 08:32

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:09

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:27

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:06

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:08

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 08:13

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:22

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:18

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:08    

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر

عالم أزهري يحذر: مكانان لا تصح فيهما الصلاة

دعاء الاستخارة وكيفية أداء الصلاة.. كل ما تريد معرفته في سطور

حقيقة قصر الصلاة في المساجد والكنائس على متلقي لقاح كورونا فقط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-5-2021 في مصر