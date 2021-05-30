خدعوه بالبحث عن الآثار.. القصة الكاملة لمقتل رجل على يد زوجته وصديقه

لم تشفع سنوات الزواج والعشرة، فكل ما يدور برأسها هو العلاقة غير الشرعية والخيانة، التي سيطرت على عقل وقلب امرأة لتتمادى في تصرفاتها السيئة وترتبط بعلاقة غير شرعية مع صديق زوجها، ليتفق الاثنان في النهاية على قتل الزوج بعد خداعه بالبحث عن الآثار، وضرورة التدريب على التنفس حتى يستطيع النزول إلى الحفرة بسهولة، ويستدرجاه إلى أحد الأماكن بصان الحجر في الشرقية ويقتلاه.

استدراج الزوج لقتله

ليلة تنفيذ الجريمة اصطحب الصديق الخائن، المجني عليه إلى أحد الأماكن بمركز صان الحجر بدعوى التدريب على التنقيب عن الآثار، وانساق المجني عليه وراءه بعدما ملأت زوجته رأسه بالحديث عن الأموال الطائلة وكيف ستتغير حياتهما رأسا على عقب بالأموال التي ستعود عليهم من بيع الآثار، ودون أن يفكر في كون هذه الأموال ستكون حلالًا أم حرام، وجد نفسه ينفذ ما تطلبه زوجته طعما في الثراء الحرام .

القبض على المتهمين

ما إن وصل المتهم والضحية إلى مكان الجريمة، طلب الأول من الأخير النزول إلى برميل مياه وبمجرد نزوله سارع بإمساكه من قدميه حائلا دون قدرته على الخروج من البرميل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرعان ما انكشفت خيوط الجريمة وتمكنت الشرطة من ضبطهما وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قررت برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين عبده والوليد حسين أحمد، بتأجيل محاكمتهما إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

الإبلاغ عن الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 854 لسنة 2020 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 1491 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ضبط «محمود.ي.ع . إ» 29 عاما أمين شرطة ومقيم مركز فاقوس، و«سمر.ص.ح.أ» 27 عاما ربة منزل ومقيمة مركز فاقوس، حيث قام الأول بقتل المجني عليه «مصباح. ع .إ»، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لقتله أداة برميل ممتلئ بالماء واستدرجه إلى مرأب منزله مقنعا إياه بضرورة التدريب على الغطس بذلك البرميل لتكتمل جاهزيته للتنقيب على آثار بالمياة فغطس المجني عليه برأسة حتى قاعدة البرميل وحال ذلك أمسك المتهم بقدميه ضاغطا إياه لاسفل للحيلولة دون خروجه من البرميل قاصدا قتله فتوفي إلى رحمة مولاه غرقا على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهمة الثانية اشتركت بطريق الاتفاق مع الأول على قتل المجني عليه بأن بیتت النية وعقدت العزم على قتله باتفاقها والأول باستدراجه إلى حيث ظفربه الأول أرداه قتيلا.

الاعتراف بالجريمة

واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وأقرت المتهمة الثانية بوجود علاقة غير شرعية بينها والأول، وأنهما اتفقا على قتل المجني عليه زوجها، واصطحبهما فريق النيابة والشرطة لتمثيل الواقعة.