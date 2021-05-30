كيفية الوقاية من السلالة الفيتنامية؟.. استشارى مناعة: تتطلب تباعد أكبر

مع اتساع دائرة الإصابة بالفطريات بين المصابين أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد في دولة الهند، ظهرت السلالة الفيتنامية الجديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز عربية.

ووفقا لتصريحات وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونغ، تم اكتشاف السلالة الجديدة بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا.

وحسبما أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، أمس، فإن السلالة الفيتنامية الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة عن طريق الهواء، فما المقصود بتلك العبارة وكيف يمكن الوقاية منها في ظل قدرتها على الانتشار السريع؟

التباعد على مسافة أكبر من 2 متر للوقاية من السلالة الفيتنامية

السلالة الفيتنامية التي صنفتها السلطات الصحية في فيتنام بأنها تنتشر بسرعة كبيرة عن طريق الهواء، فسرها الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بأنها أكثر قدرة على الانتشار والعدوى عن غيرها من السلالات السابقة، قائلا: «إنه على سبيل المثال لو كنا الأول بننصح الناس بالتباعد على مسافة مترين مع السلالة الفيتنامية هننصح بالتباعد على مسافة أكبر شوية لتجنب العدوى».

وأكد الحداد في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية ارتداء الكمامة والالتزام بترك مسافات آمنة من التباعد بين الأفراد في ظل قدرة تلك السلالة على الانتقال السريع، لافتًا إلى أنه من الأفضل لأصحاب المناعة الضعيفة ارتداء كمامتين معا لمزيد من الوقاية في الأماكن المغلقة والغير جيدة التهوية.

الفيس شيلد للوقاية من السلالة الفيتنامية

ومن جانبه شدد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، على ضرورة عدم التهويل وإثارة الزعر بشأن خصائص السلالة الفيتنامية الجديدة، قائلا:«إن الأمر يتعلق بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكلها الصحيح، وهي سريعة الانتشار بس ده مش معناه إننا لو اتنفسنا الهوا عادي هتتنقل العدوى لينا ولو التزمنا بالكمامات والتباعد الكافي هنقدر نتجنب العدوى»، على حد تعبيره.

وأوصى أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في حديثه لـ«الوطن»، بارتداء واقيات الوجه أو«الفيس شيلد» مع الكمامة لمزيد من الوقاية وتجنب العدوى نظرا لكونها سريعة الانتشار.