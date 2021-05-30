خلال 24 ساعة.. جثتان وطفل مجهول النسب في شوارع الغردقة

استيقظت مدينة الغردقة الهادئة على صدمة العثور على جثتين إحداها لسيدة قتلها زوجها بكسين المطبخ والأخرى لرجل دهسته سيارة ملاكي أسفلها أثناء نومه تحتها للقيام بإصلاحها في مشهد تشقعر له الأبدان.

ولم تمر 24 ساعة حتى عثر الأهالي على طفل رضيع حديث الولادة مجهول النسب ملفوف في بطانية وملقي بشارع النصر جنوب مدينة الغردقة، وتم تحرير المحاضر بالوقائع الثلاث، ليبدأ ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة رحلة البحث وتشكيل فريق بحث لسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

العثور على رضيع حديث الولادة ومجهول النسب ملقى بشارع النصر بالغردقة

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بورود بلاغ للمقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة مُلقى على جانب الطريق، وتم استدعاء سيارة اسعاف وإيداع الطفل حضانة مستشفى الغردقة العام.

وقال المواطن الذي عثر على الطفل الرضيع «وجدناه في لفة حمراء وعمره لا يتعدى الأسبوع ، لسة الحبل السري بتاعه موقعش، مرمي في الشارع وبيترعش من الجوع أمام إحدى أفرع شركات بيع الأجهزة الكهربائية الشهيرة في شارع النصر».

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم وعمل تحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة للوصول إلى هوية الشخص الفاعل لواقعة ترك الطفل.

مقاول يذبح زوجته بسكين وسلم نفسه للشرطة

كما شهدت مدينة الغردقة جريمة بشعة حيث أقبل مقاول بالغردقة على طعن زوجته بسكين بمنزلهما بمنطقة السلام وسط مدينة الغردقة، بسبب خلافات بينهما وتركها غارقة في دمائها وسلم نفسه للشرطة.

انتقل العقيد هيثم أبوالسعود، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، والمقدم عصام عتيق، رئيس مباحث القسم، حيث تم العثور على جثة الزوجة غارقة في دمائها، داخل منزل الزوجية بشارع السلام، فيما توصلت تحريات فريق بحث أشرف عليه العميد علاء صابر، رئيس مباحث المديرية، إلى أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، ويعمل مقاول، وطعنها بسكين بسبب خلافات زوجية بينهما.

ميكانيكي يلقى مصرعه أسفل سيارة كان يقوم بتصليحها

و لقي ميكانيكي مصرعه أسفل سيارة حيث كان يقوم بتصليحها فسقطت عليه السيارة ليهوي جثة هامدة في الحال، وذلك بإحدى الورش بشارع السلام وسط مدينة الغردقة وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.