خريطة ظهور الفطر الأسود بمصر.. الفيوم والغربية في المقدمة

انشغل المصريون في الآونة الأخيرة، بالبحث عن الفطر الأسود وأعراضه وطرق الوقاية منه، رغم أنه مرض قديم يعرفه الأطباء ويعرفون علاجه، إلا أنه تسبب في حالة من الخوف بعد الربط بينه وفيروس كورونا المستجد، خاصة عقب الإعلان عن الفنان الراحل سمير غانم توفي متأثرا بإصابته به.

وحقيقة الأمر أن الفطر الأسود يرتبط بنقص مناعة المريض أيا كان سببها، وفي ظل هذه الأحاديث ظهرت حالة إصابة في الفيوم، وتبعتها محافظة الغربية، والدقهلية بوجود 4 حالات تعالج في مستشفيات جامعة المنصورة، وأخيرًا المنوفية.

حالة إصابة بالفطر الأسود في الفيوم

بدأ الإعلان عن ظهور الفطر الأسود في محافظة الفيوم، من الدكتور سعيد عيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في جامعة الفيوم، والذي أكد استقبال عدد من الحالات في الآونة الأخيرة في المراحل الأولى من المرض، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن يكون نتيجة أخذ مريض كورونا كمية كورتيزون عبر جهاز الأكسجين بالمستشفى ما أدى لارتفاع السكر، وعند فحص أنفه نجد بعض الأعراض التي لونها أسود، والذي إذا ظهر يكون المرض في مراحله الأخيرة.

وأكد الدكتور سعيد عيد، أن هناك كانت حالات قليلة مصابة بالفطر الأسود على مستوى الجمهورية يتم رصدها، قد تصل أحيانا لـ 4 أو 5 حالات في العام الواحد، وأن مدام نبيلة التي تم تداولت صورها على السوشيال ميديا، لم تكون أول حالة، ولكن يوجد مجموعة من الحالات في مراحل مختلفة.

الاشتباه في إصابة مريض في الغربية

وفي محافظة الغربية تم الاشتباه في إصابة مريض بالفطر الأسود في قرية «سندسيس»، التابعة لمركز المحلة عقب ظهور أعراض الإصابة عليه بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وخروجه من مستشفى الصدر العام ، وتبين أن المريض« ن. ا.»، 48 سنة، ظهرت عليه إصابة بالعين والفكين بحسب تقارير وفحوصات طبيه أجروها بأحد المراكز المتخصصة بالمنصورة للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية له.

وكيل صحة الغربية: لم نتلق أي بلاغ بالفطر الأسود

وفي المقابل أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات من المستشفيات العامة أو الخاصة بظهور أي أعراض أو استقبال حالات مصابة بأعراض الفطر الأسود، وأن كافة المستشفيات لديها تعليمات مشددة بسرعة الإبلاغ بشكل فوري حال استقبال أي حالة مصابة بهذا المرض.

جامعة المنصورة تستقبل 4 حالات مصابة بالفطر

وكشف الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، عن وجود 4 حالات إصابة بالفطريات بقسم الأنف والأذن الحنجرة وليسوا في العزل، ولم نحدد بعد نوع هذه الفطريات المصابين بها، وجار تحديدها، وتم إجراء عمليتين جراحيتين لاثنين من المصابين، كما أنه جار تحضير الاثنين الآخرين لإجراءات عمليات، وحالتهم مستقرة.

وأضاف كمال لـ«الوطن» أنه من خلال العمليتين الذين تم إجراؤهما، وتم استئصال الفطر من مناطق الإصابة، ومن بينهم إصابة عظمة الخد من أحد المرضى لوجود تآكل بها، وجار عمل استعاضة العظام عن طريق جراحة الفم والأسنان، مؤكدا أن حالات الفطريات التي وصلت المستشفى لأصحاب أمراض مزمنة، إما فشل كلوي أو مرضى أورام، ويعانون من ضعف شديد في المناعة.

الاشتباه في إصابة مريض بالفطر الأسود في المنوفية

أما في المنوفية، فقد أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد حالة مؤكدة للإصابة بالفطر الأسود في المحافظة، مضيفا أن هناك حالة واحدة اشتباه في إصابتها بالفطر الأسود، وتم حجزها في أحد المستشفيات لمتابعتها صحيا من قبل الأطباء، ولم تظهر نتيجة التحاليل التي تؤكد الإصابة، وأنه حال وجود إصابة سيتم الإعلان عنها رسميا.

وقال الدكتور أنور محفوظ مدير مستشفى حميات منوف السابق، إن الفطر الأسود موجود منذ سنوات عديدة وغير مرتبط بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الإصابة بالفطر الأسود تكون من خلال التلامس فقط، وأن الفطر الأسود يتواجد في الأماكن الرطبة، وعلى الطعام.

محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين لتجنب الإصابة بالفطر الأسود

ودعا الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مواطني المحافظة، إلى تجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود وذلك من خلال الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية وتعقيم الأدوات الطبية قبل استعمالها، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة أو التى تم حفظها بطرق صحيحة، وتجنب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية دون داع أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبى، والحرص على استخدام اللقاحات التي تقى من العدوى الشديدة لمرض كورونا.