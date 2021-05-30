مصرع فتاة وإصابة شاب في انهيار منزل قديم ببورسعيد

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شاب آخر، اليوم الأحد، في انهيار جزء من منزل قديم آيل للسقوط بنطاق حي العرب في بورسعيد، ويوجد بالحي منازل قديمة أغلبها خشبية تم إنشاؤها قبل العدوان الثلاثي 1956 على بورسعيد، ويقطن أصحابها فيها، لصعوبة الحصول على منازل أخرى بثمن رخيص في بورسعيد، وتعاني من ارتفاع أسعار السكن وندرته، وأن المنازل القديمة في حي العرب، يفضل سكانه الجلوس فى المنازل القديمة بدلا من الانتقال إلى مساكن في أطراف المحافظة.

انهيار جزء من منزل قديم

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزء من منزل قديم بشارع الحميدي بحارة السعادة، بنطاق منطقة العرب في محافظة بورسعيد، وجار فحص المصاب والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور.

وتبين من الإخطار الشرطي استقبال مستشفى الزهور لكل من «عمرو محمد محمود، 18 سنة»، وبالفحص الطبي تبين وجود كسر بالقدم اليمنى، وجار تقديم الخدمة الطبية له، و«هايدي محمود حمزة، 20 سنة»، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث.