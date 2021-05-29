حبس مدير بميناء بورسعيد الجاف لاتهامه باختلاس 5 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم السبت، بحبس مدير بميناء بورسعيد الجاف، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، مستغلاً عمله بالميناء الجاف في بورسعيد.

المتهم اختلس 5 ملايين جنيه

وأوضحت النيابة العامة، في ملابسات القضية، أن المتهم ويُدعى «تامر م. ع.»، 41 سنة، متهم باختلاس مبلغ 5 ملايين جنيه، أثناء عمله مديراً للميناء الجاف لتداول الحاويات بجنوب بورسعيد، وذلك في المحضر رقم 925 إداري الشرق، لسنة 2021.

بلاغ من مالك الميناء الجاف ضد المتهم

وكان إبراهيم جودة، مالك الميناء الجاف جنوب بورسعيد، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه مدير الميناء الجاف، باختلاس مبالغ ماليه تجاوزت 5 ملايين جنيه، وقيامه بالاتفاق مع بعض شركات تخزين الحاويات بالميناء، على تحويل رسوم التخزين على حسابه الشخصي.

تحريات مباحث الأموال العامة أثبتت الواقعة

وأثبتت تحريات رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، واقعة الاختلاس، وتمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.