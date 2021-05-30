لأقل من 18 عاما.. تفاصيل منح «معاش الطفل» لـ3 فئات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ترعى ما يقرب من 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضافت القباج، في تصريحات لها، أن هناك 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب بها 10 ملايين طفل يتيم، لافتة إلى أن التنسيق في الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الطفل اليتيم يحصل على معاش كرامة بقيمة 350 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا لتطوير دور رعاية الأيتام.

وأكدت وزارة التضامن، أنه يتم ​منح الأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة ، معاش الطفل، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفــال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهــم بالتعليم الأساســي حتى المتوسط بحد أقصي 200 جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي.

وأوضحت وزارة التضامن، أن يتوجب على المستفيد، تقديم ​طلب الحصول علي المعاش، بعد استيفاء البيانات بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامـــة.

الفئات المستحقــة لمعاش الطفل

- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت.

- الأطفـــــ​ال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.

- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنـــــــــــــوات.

خلط بين أطفال بلا مأوى والعاملين والأطفال المتسولين

وفيما يتعلق ببرنامج أطفال والكبار بلا مأوى، أشارت وزارة التضامن إلى أنه تم تسجيل 18 ألف طفل بلا مأوى، مشيرة إلى أن هناك خلط بين أطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والأطفال المتسولين، موضحة أن برنامج أطفال وكبار بلا مأوى وصل فيه عدد الأطفال إلى 28 ألف طفل.

تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين بمؤسسات الرعاية

وأشارت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات، ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة أن الوزارة لديها 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم.