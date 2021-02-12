منها «معاش الطفل ومساعدات الكوارث».. 8 مساعدات تقدمها «التضامن» للأسر

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، بجانب توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان، بالإضافة إلى الإشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، ورقابة المعرضين للانحراف، وتوفير الرعاية والتأهيل لكل فئات المعاقين.​

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد مساعدات قطاع الشئون الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن ويصل عددها إلى 8 مساعدات، وفقا لما حددته الوزارة.

مساعدات قطاع الشئون الاجتماعية

1ـ المساعدات الشهرية الضمانية

ـ يتقدم الأفراد الذين ينطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، وتكون قيمة المساعدة 323 جنيهًا.

ـ يتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيهًا وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراسي.

ـ يشترط ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة حتى 18 عامًا والأبناء من سن السادسة حتى 18عامًا بمراحل التعليم.

ـ يشترط للمتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين، 65 عاما، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي، الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من أقارب الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ استيفاء جميع البيانات المطلوبة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

2ـ المساعدات الاستثنائية الضمانية لعملاء الضمان الحاليين فقط

ـ تصرف مساعدة مالية دفعة واحدة للأفراد​ والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة، مثل «مواجهة مصاريف التعليم والجنازة والوضع حتى الطفل الثاني من الأحياء واستخراج الأوراق الثبوتية والحالات الطارئة الملحة ولتنمية موارد الأسرة من تدريب وإقامة​ مشروع صغير إنتاجي أو خدمي».​

ـ يقدم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

ـ يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية، بإلحاق وحضور الأبناء في المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

3ـ مساعدات أسر الشهداء والمصابين المدنيين نتيجة العمليات الحربية وبسببها

ـ صرف إعانة عاجلة أو تقرير معاش، أو إعانات تعويضية «عاجلة - آجلة» عن الخسائر في النفس، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية اللاحقة المتمثلة في المساعدات في الحالات الملحة «مرض – تعليم – زواج – مصاريف جنازة – حالات ملحة» ومنح مالية للمستفيدين في «ذكرى العاشر من رمضان – عيد الأضحى المبارك – التفوق الدراسي في الشهادات العامة».

ـ إعالة المصاب إعالة كاملة للمستفيدين قبل وقوع الحادث للأخوة والأخوات.

ـ إذا كانت الإصابة بعجز جزئي لا تقل نسبته عن 50 %، يجوز أن يصرف للعائل وكل من أبناء أسرته نسبة من المعاش المذكور تقدر قيمته بنسبة العجز الجزئي إلي العجز الكلي.

ـ يوزع المعاش المقرر على المستحقين بالتساوي.

ـ يشترط لاستحقاق كل فرد من أسرة المصاب أو المستشهد، للمعاش ألا يكون له دخل خاص ثابت يعادل أو يزيد على قيمة استحقاقه في المعاش، فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقه صرف إليه الفرق.

ـ إذا توفر في أحد أفراد الأسرة شروط استحقاق أكثر من معاش فلا يجوز أن يصرف إلا المعاش الأكبر قيمة.

4ـ مساعدات الكوارث والنكبات

​ـ تصرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حال تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل «حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات»، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

5ـ مساعدات لأسر المقاتلين/ المجندين «تم الإدراج في تكافل وكرامة»

​ـ تصرف مساعدات شهرية لأسر المقاتلين/ المجندين أو أسر والدهم لأفراد القوات المسلحة أو التابعين لوزارة الداخلية أثناء فترة التجنيد الإلزامي من تاريخ دخوله الخدمة الإلزامية حتى التاريخ الفعلي لنقله على الاحتياط نتيجة تجنيد العائل، ومساعدات دفعة واحدة للحالات الطارئة «المرض – الزواج - الجنازة – الوضع – التعليم –إقامة مشروع جديد أو تدعيم مشروع قائم – فترة الاستدعاء للاحتياط».

6ـ مساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف

​ـ تقتصر على توزيع المساعدات المالية أو العينية دفعة واحدة سنوية للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

7ـ مساعدات شهرية نتيجة الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة

ـ حتمية صرف مساعدات شهرية للمضارين من إنشاء ​قناطر​ نجع حمادي الجديدة بكل من سوهاج وقنا، وصرف مساعدات شهرية للمضارين بكل من شلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر​.

8ـ معاش الطفل

​ـ يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.