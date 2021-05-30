بائع متجول يمزق ملابس 3 موظفين بقنا لمطالبته بدخول السوق المخصصة لهم

اعتدى أحد الباعة الجائلين في سوق الأحد بقرية دنفيق في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، اليوم، على 3 موظفين بسلاح أبيض، وقام بتقطيع ملابسهم التي يرتدونها، لمطالبتهم له بالدخول إلى موقع البايكات المخصصة لكل البائعين، وفق مساحة حددتها مجلس مدينة نقادة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطار من مركز شرطة نقادة، يفيد بقيام شخص بائع متجول في سوق الأحد في قرية دنفيق، يدعى «ع.م.ط»، مطلوب في قضايا، بتمزيق الملابس الشخصية لـ3موظفين في الوحدة المحلية بالأوسط قمولا، لمطالبته بالدخول بتروسيكل خاص به على بضاعة، كان يبيعها خارج السوق إلى منطقة البايكات.

وتبين من النحريات، أن البائع المتجول لم يلبي نداء الموظفين الذين طلبوا دخوله السوق، فدخلت في مشادات كلامية على إثرها أخرج المتهم سلاح أبيض «مطواة» وتعدى على الموظفين، وجرى تحرير المحضر.

وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم بتهمة التعدي على موظفين عمومين في أثناء تأدية عملهم، وجار العرض على النيابة العامة.

وقال ياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نقادة، إن الواقعة صحيحة، وجرى تحرير محضر للمتهم بالتعدي وتمزيق ملابس موظفين عموميين، مؤكد لا تهاون مع كل مواطن يتعدى موظفين يقومون بعملهم، وأن الوحدة لن تسمح بأي بائع يبيع خارج السوق المحدد.

وأكد «أحمد» أن الدولة توفر أماكن للباعة المتجولين في نقادة، وعليهم الالتزام بها والمخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والعرض على النيابة العامة وحبسه بحسب القانون.