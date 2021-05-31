أطباء عن سلالة كورونا في فيتنام: قد تقاوم اللقاحات الحالية

لم يستفق العالم من ظهور سلالات كورونا المختلفة، التي هددت سكانه لسرعة انتشارها، وقوة مضاعفاتها، مثل السلالة الهندية والبريطانية والجنوب أفريقية، لتظهر خلال اليومين الماضيين سلالة فيتنام، والتي هى مزيج من السلالاتين الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء، ما يجعلها خطرة العدوى.

سلامة: سلالة فيتنام قد تكون أسرع في الانتشار

وعن خطورة سلالة كورونا الجديدة في «فيتنام»، قال الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، إن تكوين سلالة جديدة في فيتنام ممزدوجة بالسلالاتين الهندية والبريطانية، قد يجعلها أسرع في الإنتشار، وفي المضاعفات، خاصة وأن السلالاتين السابقتين من أخطر التحورات الحاصلة في عدوى فيروس «كوفيد 19».

معنى انتقال سلالة كورونا في فيتنام بسرعة عبر الهواء

وأضاف «سلامة» في حديثه مع «الوطن»، أن معنى انتقال سلالة كورونا الفيتنامية عن طريق الهواء بسرعة، أنه يمكن الإصابة بها دون التعرض المباشر أو المخالطة لأحد مصابي فيروس كورونا، بل يمكن أن يصاب بها الشخص في حال تواجده بمكان سبقه التواجد فيه شخص يحمل عدوى «كوفيد 19».

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، إلى أن مزيج السلالة الهندية مع البريطانية مكونين معًا سلالة كورونا الجديدة في فيتنام، قد يجعلها مقاومة للقاحات الحالية، وأسرع في الانتشار مقارنة بغيرها.

الفرق بين السلالة والطفرة في فيروس كورونا

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك فرق بين السلالات والطفرات، حيث إن الأولى تحدث من خلال تغيير في التركيب الجيني للجزيء نفسه، أما الثانية يمكن أن تحدث في السلالة الواحدة أكثر من طفرة، وقد تصل إلى اللآف منها، وذلك يكون على شكل تغيير محدود في تركيبة الغلاف الشوكي للفيروس نفسه.

وذكر «عز العرب»، أن سلالة كورونا في فيتنام قد تحمل خصائص من السلالتين المزدوجة منهما، وهما الهندية والبريطانية، إلا أنها ما زالت تحت الدراسة؛ لمعرفة مدى قوة أعراضها ومضاعفاتها، وسرعة انتشارها، مقارنة بباقي السلالات لفيروس «كوفيد 19».

بداية ظهور سلالة كورونا الفيتنامية

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية، أعلنت السبت الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبارة عن مزيج من السلالاتين الهندية والبريطانية، ويلاحظ أنها أكثر عدوة، وتنتقل بسهولة عبر الهواء.