«أكثر عدوى وتنتقل عبر الهواء».. تفاصيل سلالة كورونا الجديدة في «فيتنام»

«أكثر عدوى وتنتقل عبر الهواء».. سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تم اكتشافها في فيتنام، وأكدت وزارة الصحة الفيتنامية أن تلك السلالة تُعد مزيجا من سلالة كوفيد- 19 الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «الغد» الإخبارية.

وأوضح وزير الصحة الفيتامي نغوين ثانة لونغ، أن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد، مؤكدًا أن بلاده ستعلن للعالم قريبًا عن السلالة المكتشفة حديثًا نحو 6396 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا في مدن وأقاليم فيتنام.

هانز كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، عّبر عن قلقه من ارتفاع مستوى عدوى السلالات الهندية والبريطانية المتحورة، وحذر من أن جائحة كوفيد- 19، لن تنتهي حتى يتم تطعيم 70% على الأقل من الناس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، أن عدد الإصابات بالسلالة المتحورة الهندية، زاد بنحو الضعف، وهو ما يكشف سرعة تفشيها المقلقة، لكن هذا الارتفاع كان متوقعا، بحسب الوزير البريطاني، على اعتبار أن البلاد خففت القيود المفروضة بسبب الوباء.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتوفرة حاليا تمنح قدرا مؤكدا من الحماية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن الشخص الذي يصاب، لن يعاني من الأعراض كشخص لم يأخذ التطعيم.